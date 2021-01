Vaker crematies op zondag vanwege vele doden: extra drukte bij het crematorium door winterpiek én corona

Virtueel winkelen in vernieuwde Sandwich

13 januari NIJMEGEN - Het nieuwe fotobehang in de paskamers komt woensdag, maar dan is de vernieuwde Sandwich-winkel ook nagenoeg af. De verbouwing is klaar, de muren zijn geschilderd, het nieuwe meubilair is binnen en Brenda, Maartje, Helma en Anja kunnen alvast de dozen met kleding uitpakken en deze in de winkel hangen.