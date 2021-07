Nijmeegse juwelier Ehsan Hosseini na explosie bij zijn zaak: ‘Dit had slechter kunnen aflopen’

30 juni NIJMEGEN - Met kloppend hart haastte juwelier Ehsan Hosseini zich in de nacht van vrijdag op zaterdag van Dukenburg naar Plein 1944. Er was een explosie geweest bij zijn zaak in het centrum van Nijmegen. Een keiharde knal die veel mensen in de binnenstad hebben meegekregen.