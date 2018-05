'Valse informatie' in thuiszorgoorlog Vérian

Thuiszorgbedrijf Vérian verspreidt doelbewust onjuiste informatie in de strijd om een doorstart van het failliete Vérian Care & Clean. Dat stellen de vakbonden. Zo zou een gistermiddag verspreid persbericht bedoeld zijn om thuishulpen van het failliete bedrijf op het verkeerde been te zetten.

Het Apeldoornse bedrijf zegt daarin alle huishoudelijke hulpen een gelijkwaardig contract te hebben aangeboden bij het nieuw opgerichte Vérian Huishoudelijke Hulp BV en 'een groot deel is inmiddels akkoord.'

Het bedrijf zegt overtuigd te zijn dat 'een geruisloze overgang voor cliënten en medewerkers is gewaarborgd'.

Aanbod

Volgens FNV-bestuurder Wim van der Hoorn hebben slechts 846 actieve werknemers (70 procent) een aanbod gekregen en zegt een groep van 300 expliciet 'nooit meer iets met Vérian te maken te willen hebben'.

Hoeveel 'een groot deel' is, zegt Vérian na vragen van deze krant niet. Het meldt slechts dat 'enkele honderden hebben gereageerd'. 'Reageren' is wat anders dan een dienstverband aangaan. Inmiddels zouden ook 125 zieke medewerkers zijn uitgenodigd voor een gesprek.

Exit Vérian

Een voormalige medewerkster (naam bekend bij redactie) kreeg vandaag een e-mail dat Vérian zo spoedig mogelijk aan de gang gaat met haar contract en voorschot. De dag ervoor had ze juist gemaild niet door te gaan met Vérian.

Ze vormt met 279 collega's de besloten Facebook-groep 'Exit Vérian'. ,,Niemand zegt verder te willen met Vérian. Wij willen overstappen naar TvO.’’ Die thuisorganisatie is al actief in de achttien gemeenten waar Vérian Care & Clean actief was en kan de dienstverlening daar opschroeven. De bonden maakten zaterdag bekend met TvO verder te willen. Daarna brak paniek uit bij Vérian, vermoedt de oud-medewerkster. ,,Ze zijn bang dat wij al onze cliënten meenemen naar TvO.’’

Suggereren

,,Door te suggereren dat het overgrote deel bij Vérian verder gaat, proberen ze de anderen te bewegen dat 'ook' te doen',' denkt vakbondsman Van der Hoorn. Dat is ook het doel van beweringen op het medewerkersportaal dat het UWV pas over vier tot zes weken de salarissen overmaakt, denkt hij. Wie met Vérian in zee gaat krijgt direct een voorschot... ,,Maar binnen twee weken heeft iedereen van het UWV zijn salaris!’’

Curator

Hij wees curator Coen Houtman op een bericht op het medewerkersportaal van Vérian, waarin bestuurder Giljam Lokerse over berichtgeving in de pers zegt: ,,Ik als bestuurder en de curator weten niets van het bericht dat nu verspreid wordt.'' De curator ontkende echter dat hij daarover met Lokerse overlegde, zegt Van der Hoorn.

Houtman bevestigt tegen deze krant dat 'ieder bericht dat de schijn wekt dat ik een keuze zou maken voor wie dan ook onjuist is'. Hij distantieert zich juist van de ontstane strijd. Wel ziet hij daaraan 'dat de werknemers en hun cliënten kennelijk erg gewild zijn in de markt'.

Verbazen