Linkse en rechtse acties verplaatst naar stadscen­trum Nijmegen

10:29 NIJMEGEN - De besmeurde tekst 'Refugees Welcome' op de Nijmeegse Waalbrug is niet langer de inzet van de strijd tussen linkse en rechtse activisten. Zij hebben hun speelveld voor pesterijen verplaatst naar de binnenstad van Nijmegen. 'Links' heeft de veelbesproken tekst inmiddels in miniatuurformaat op tal van plekken in het centrum van de stad gespoten; 'rechts' broedt op een picknick pal tegenover voormalig krakersbolwerk De Grote Broek.