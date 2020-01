Van 20 tot 100 jaar oud: deze Gelderlanders bereiken in 2020 een ronde leeftijd

In de glazen bol: dít staat Nijmegen in 2020 te wachten

31 december NIJMEGEN - Wat heeft 2020 in petto voor Nijmegen? Het is inmiddels een goede traditie: wij keken alvast voor u in de glazen bol. En we zagen wat er zou kúnnen gebeuren. O ja, we verklappen ook wat er klopte van onze 2019-voorspellingen...