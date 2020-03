Van alle kanten komt #coronahulp op gang: tekeningen voor eenzame ouderen, boodschappen voor zieken

NIJMEGEN / ARNHEM - Terwijl het openbare leven in Nederland steeds meer tot stilstand komt vanwege de coronacrisis, regent het online oproepjes van mensen die hulp aanbieden aan ouderen, zieken of werkenden. Via berichten met de hashtag #coronahulp hebben honderden Nederlanders al aangeboden om boodschappen te doen voor mensen die de deur niet uit kunnen, op de kinderen van zorgpersoneel te passen of de hond uit te laten.

Zo ook de Nijmeegse Charifa Soulami (22), student bestuurskunde. Vrijdag plaatste zij op Twitter het bericht: ,,Zijn er Nijmegenaren / Utrechters / Arnhemmer etc die nu in verband met Covid_19 behoefte hebben aan een gratis oppas? Wat medestudenten en ik willen met liefde de mensen helpen die zich nu inzetten om het land draaiende te houden.”

Oproep om bewust te zijn van je omgeving

Het regende reacties en Charifa's oproep werd honderden keren gedeeld. ,,Maar tot een concrete hulpactie heeft het nog niet geleid. Het blijft vooral bij likes, maar verzoeken komen misschien nog”, laat ze weten.



,,Veel mensen vinden het lief en goed en bieden zelf ook hulp aan. Ik zie het vooral zelf als een oproep om ook in je eigen straat te kijken of je op de kinderen kan passen van mensen die nu extra moeten werken. Of om boodschappen te doen voor iemand die aan huis gebonden is. Het is goed je nu bewust te zijn van je omgeving.”

Charifa realiseert zich dat zomaar een vreemde binnen laten misschien wat gek voelt nu de overheid oproept om sociale contacten te beperken. ,,Volg vooral de adviezen van het RIVM. Dus als je boodschappen doet voor een ander moet je daar ook rekening mee houden. Houd afstand en zet de boodschappen bijvoorbeeld buiten.”

Ook vanuit vele andere regio's stroomt de hulp voor thuiszittenden toe. Onder de noemer #coronhandjes bieden Nederlanders met werkervaring in de zorg en het onderwijs zich ook aan om extra bij te springen op scholen en bij zorginstellingen die personeelstekorten hebben. In Ede heeft een speciale coronahulpgroep inmiddels 1.300 leden en wordt ook massaal hulp aangeboden. Zo schrijft de Edese Hanneke van Olst: ,,Hulpvraag? Kom maar door. Mijn vriend en ik kunnen vandaag en morgen de hele dag: iets halen/brengen met een (kleine) auto in Ede of omgeving, in de tuin aan de slag of andere praktische klusjes, de hond meenemen voor een flinke wandeling, oppassen/iets leuks doen met kinderen, kaartjes bezorgen bij mensen die nu niet zoveel sociaal contact hebben en vast nog wel veel meer.”

Wc-rollen zoeken

Sher Careman, eveneens uit Nijmegen, is ook een eigen facebook-groep ‘coronahulp Nijmegen’ gestart. ,,Om mensen uit de omgeving Nijmegen te helpen die thuis is quarantaine zitten. Mensen uit de buurt kunnen hulp aanbieden voor kleine en veilige klusjes zoals boodschappen doen, wc-rollen zoeken, dvd’s langs brengen, hond uitlaten, dat soort dingen.”

De eerste concrete hulpacties zijn al binnen. ,,Er is al iemand vanochtend op verzoek de honden van een hulpbehoevende gaan uitlaten.”

Quote Ik ben muzikant, al mijn optredens zijn gecanceld. Dus ik dacht; ik kan of gaan netflixen of gewoon mensen helpen. Dat laatste lijkt me zinvoller. Sher Careman uit Nijmegen

Naar de toko

Zelf gaat Sher zaterdagochtend naar de toko om boodschappen te halen voor iemand die voor hulp had aangeklopt. ,,Daar kom ik nooit normaal, maar nu kreeg ik het verzoek om daar wat spullen te halen voor een mevrouw die ziek thuis zit en haar dochter in Brabant heeft wonen dus moeilijk hulp kan krijgen. Ik ben muzikant, dus al mijn optredens zijn gecanceld. Dus ik dacht; ik kan of gaan netflixen of gewoon mensen helpen. Dat laatste lijkt me zinvoller.”

Ze houden in de gaten dat er geen gekke types tussen zitten die misbruik maken van de situatie. ,,We doen dit op basis van vertrouwen, we zetten de boodschappen buiten en sturen dan een tikkie naar degene voor wie de boodschappen gehaald heeft. Maar mensen moeten niet zomaar geld of een pincode meegeven.”

Een kaart of tekening voor ouderen die geen bezoek meer krijgen

De Nijmeegse Moniek van Daal is zelfs een actie gestart om eenzame ouderen, die nu niet bezocht mogen worden vanwege het corona-virus een briefje, kaart of tekening te sturen. Ze vindt de gedachte dat ouderen nu alleen zitten erg verdrietig.

,,Om toch iets te kunnen doen lijkt het mij zo fijn om zoveel mogelijk lieve berichten te verzamelen voor deze ouderen. Ik denk aan de groetjes, een gedichtje, een tekening, een uitgebreid hart onder de riem of iets totaals anders. Alles om ouderen te laten weten dat we aan ze denken, hun middag op te fleuren of even lekker te laten lachen.”