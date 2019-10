Van modderzooi naar gras in Goffertpark: prijs 9000 euro

155.000-9000= 146.000 winst

Bon Jovi, Phil Collins en Muse, grote namen stonden er in juni op het Goffertpark, de drie concerten trokken 170.000 fans naar het festivaldorp. In het begin van diezelfde maand was er het tweedaagse Fortarockfestival.



Het festivalseizoen ging in augustus verder met Puur Hollands, We love the 90's, Het Nest en Het Foute Oktoberfest. Tussendoor was er nog het Kinderbouwdorp.



Die concerten en festivals leverden de gemeente Nijmegen dit jaar bijna 155.000 euro op.



De kosten van egaliseren en opnieuw inzaaien van het veld zijn ongeveer 9000 euro