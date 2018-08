Van vuurspuwers tot pestlijders: Nijmegen weekend lang terug naar middeleeuwen

Een schandblok staat naast een metershoge draak gereed om even uit te proberen. Maar in plaats van de gebruikelijke week doelwit te zijn van rotte tomaten en eieren, volstaat voor de meesten van onze tijdgenoten een half minuutje. Conclusie: het is geen pretje.



In een tent op het sfeervolle Sint Stevenskerkhof (naast de Sint Stevenskerk) trekken grote en kleine uilen de nodige aandacht. Wie toe is aan rust, kan verderop genieten van middeleeuws gezang, een kopje thee naar middeleeuws recept of een eigen kampvuurgebrand stukje stokbrood.



De weergoden zorgen met af en toe fikse regendruppels voor wat nattigheid. Maar voor de bezoekers kan dit de pret niet drukken. Wie wil schuilen voor de kortstondige regenbuien, kan dat bijvoorbeeld in de ook al drukke Sint Stevenskerk.