Vandaag opent nieuwe hotspot La Place in Nijmegen

Het stadscentrum krijgt er vandaag supermarkt Jumbo City en restaurant La Place als trekpleister bij, die zeven dagen per week open zullen zijn. De komst van beide in hartje Nijmegen biedt werk aan negentig mensen, veertig bij Jumbo en vijftig bij La Place.

Vanochtend om 11.00 uur is de officiële opening van de twee zaken in het voormalige V&D-pand aan de Grote Markt.

Nieuwsgierigen

Tientallen nieuwsgierigen staan een dag voor de opening al met de neus gedrukt tegen de grote etalageramen. Het is deze dinsdag hectisch op de winkelvloer. Een werknemer met 'Hallo Jumbo' op zijn shirt hangt reclameborden met 'Tonijnsalade' en 'Belegde Ciabatta's' op. Verderop vult een werkneemster de schappen; een derde gaat met een doekje over een vitrine.

Els Breijder (28) uit Valburg staat bij de bakkerijwand waar behalve broden ook de pizza's worden gebakken, quattro stagioni en nog zeven andere varianten. Om mee te nemen voor thuis of om ter plekke op te eten. ,,Nieuw team, lekker fris'', zegt Breijder. Ze heeft er zin in. De afgelopen weken liep de Valburgse al stage bij Jumbo in Den Bosch en Veghel.

Stickers

Werkmannen plakken de stickers op de glazen deuren, verrichtten de laatste technische klusjes en vertellen de vele nieuwsgierigen dat 'morgen de zaak pas opengaat'.

De ingang van zowel Jumbo City als La Place is aan de Broerstraat. Meteen bij binnenkomst kun je kiezen: rechtdoor de trap (of lift) naar La Place of rechtsaf de supermarkt in. We gaan eerst naar La Place, de eerste verdieping van de lunchzaak biedt plaats aan 340 mensen. Voor de bonus moet je nog een verdieping hoger: hier is het dakterras, 'groen' ingericht met heel veel basilicum, munt, bieslook en andere kruiden. Er staat zelfs een fruitboom. En dan is dat fantastische uitzicht op Stevenstoren en Waalbrug. Plek zat: 150 mensen kunnen hier genieten van koffie met de blik op de iconen van de stad.

Voor supermarkt Jumbo City ga je bij binnenkomst rechtsaf. Die vult de begane grond met drieduizend producten, voor de dagelijkse boodschappen of om pizza's, salades, yoghurts, belegde broodjes en andere lekkernijen mee te nemen of ter plekke op te eten.

Fruit

Voorbij het klaphekje loop je meteen tegen sinaasappels, kiwi's, druiven en ander fruit aan. In het koelschap de bekertjes met mango en kokos om zo mee te nemen. Hier ook de pasta-, linzen- en andere salades to go. En kant-en-klaar pompoen, spruitjes, broccoli en andere groenten, geen grote gezinszakken, maar porties voor een- of tweepersoonshuishoudens. ,Mensen zijn bezig met: wat eet ik vanavond. Niet wat ze over twee dagen zullen eten'', zegt Eugenie Verbeek, formatmanager stadswinkel.

Hier geen winkelkarren maar alleen gele mandjes. Jumbo City is typisch een stadssupermarkt, Nijmegen is de zesde stadswinkel van het Brabantse supermarktconcern. Bijzonder: voor de vegetarische en veganistische Nijmegenaar is er een heel schap.

Maar wie alleen koffie en een appelbol of saucijzenbroodjes wil, hoeft niet de hele winkel door. Die kan vlot met koffie en iets lekkers aanschuiven in het foodcafé met zicht op de Grote Markt.