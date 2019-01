Vandaal schopt spiegel stuk van Nijmeegse minitaxi voor ouderen: ‘Dit is schandalig’

Tijdens een ritje van een van de vrijwillige chauffeurs over de Jozefhof in Neerbosch-Oost gebeurde het, vertelt Hengst. De chauffeur reed met lage snelheid langs een groepje van vijf jongeren. Een jongen uit het groepje schopte zo hard tegen de rechterspiegel dat die afbrak. ,,Ik snap echt niet wat die knaap bezielde. Dit is gewoon schandalig. Het vernielen van een spiegel, wat heb je daar nou aan?’’, zegt een boze Hengst.

Machteloos

De fietsende jongere ging er vervolgens snel vandoor. De chauffeur van de minitaxi is flink geschrokken van het incident, volgens Hengst. De Toektoek is er speciaal voor hulpbehoevende ouderen, die zich door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom niet zelfstandig kunnen vervoeren.

Gepensioneerde vrijwilligers brengen de vaak alleenstaande ouderen naar een plek verderop in de wijk, zoals de fysio, apotheek of supermarkt. Totdat de spiegel gerepareerd is vreest Hengst dat gemaakte afspraken afgezegd moeten worden. ,,Want rijden zonder spiegel doen we niet, dat is niet veilig. Ik zou het ontzettend sneu vinden voor de ouderen die er gebruik van maken. Maar we staan gewoon machteloos. We hopen er op dat we de spiegel tijdelijk provisorisch kunnen maken.’’