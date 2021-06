Vanmiddag urenlang extreem veel pollen in de lucht: ook komende dagen grote kans op hooikoortsklachten

Tips tegen hooikoorts



- Hou er rekening mee wanneer je naar buiten gaat. Rond drie uur is de pollenconcentratie op zijn ergst, rond middernacht neemt het aantal flink af (hoewel de concentratie dan nog steeds behoorlijk is)

- Een (zonne)bril beschermt je ogen tegen pollen.

- Wat vaseline rond de neus zorgt dat in elk geval een deel van het stuifmeel blijft plakken.

- De was drogen in de buitenlucht? Beter van niet: binnen komen er minder pollen op terecht.

- Tegen hooikoorts is allerhande medicatie, gewoon verkrijgbaar bij de drogist.