‘Vastgoedeigenaren, wees coulant met huurders’

‘Wat we nodig hebben om hier met zijn allen zo goed mogelijk uit te komen, is dialoog en heldere afspraken waarin de belangen van huurders en verhuurders zorgvuldig worden afgewogen. We moeten samen de schouders eronder zetten’, staat in de brief aan de dertig eigenaren van vastgoed in het centrum van Nijmegen. In totaal zijn er zo’n zeshonderd vastgoedeigenaren in de binnenstad.