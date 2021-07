Vechtpartij op Plein 1944 in Nijmegen trekt veel bekijks

Nijmegen kleurt donkerrood: ‘Als je niet bent gevacci­neerd, ben je aan de beurt met Delta’

16 juli NIJMEGEN - Nergens in Gelderland ging het de afgelopen dagen zo hard met de coronabesmettingen als in Nijmegen. De Waalstad tekende de afgelopen dagen ruim over de tweehonderd per dag op, gemiddeld meer dan de dagcijfers in de hele Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (18 miljoen inwoners). Wat is er aan de hand?