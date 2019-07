Vechtpartij op terras na opmerking over vriendin in Nijmegen

VIDEO Nijmeegse Rudy is de eerste trucker in Nederland die zonder spiegels rijdt (en zonder handen aan het stuur)

11:22 NIJMEGEN - Rudy van den Ing uit Nijmegen is de eerste chauffeur in Nederland die een volledig spiegelloze vrachtwagen uittest. De Mercedes-Benz Actros 1945 LS is aangeschaft door Vos Transport in Deventer. De truck is ‘zelfrijdend’ op de koop toe. We rijden een stukje met Van den Ing mee.