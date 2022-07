Vechtpartijen op Vierdaagsefeesten, eerste hulp Radboudumc druk met dronken feestgangers

met video Eindelijk kan de vlag uit bij Ayra (16): geen geknutseld A4’tje, maar ook voor v­so-leerlingen nu écht diploma

GROESBEEK - Wel de middelbare school doen, geen diploma krijgen. Een spek-en-bonen-gevoel moeten leerlingen met een beperking ervan gekregen hebben. Dit jaar is er voor het eerst wél een examen met officieel papiertje in het voortgezet speciaal onderwijs. Daar is Ayra Bardoel uit Gennep maar wat blij mee.

15 juli