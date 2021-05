Veel bioscopen weigeren te openen als bezoekers móeten testen: ‘Willen dat cultuur laagdrempelig blijft’

update Flitshuwe­lijk in Radboudumc voor coronapa­tiënt ‘die augustus waarschijn­lijk niet meer haalt’

9 mei NIJMEGEN - Een noodkreet van een 57-jarige coronapatiënt heeft vrijdagavond geleid tot een flitshuwelijk in het Radboudumc in Nijmegen. In allerijl werd een trouwambtenaar geregeld. Het voltallige ziekenhuisteam ronselde familie, vrienden en kennissen om nog dezelfde nacht slingers, gebak en champagne aan te laten voeren voor een feestelijke aankleding.