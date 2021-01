Veel coronapuppy’s blijken doodziek: ‘Onze Senna staat nu in een urntje in de woonkamer’

Coronapup­pies bezorgen hondenscho­len handen vol werk: ‘Het lijkt wel alsof iedereen een pup wil hebben’

5 december ELST / HUISSEN - Hondenscholen moeten steeds vaker nee verkopen aan mensen die met hun puppy op training of cursus willen. Door de corona is de vraag dit jaar enorm toegenomen. ,,In onze wereld is de coronappuppy, een jong hondje dat niet wil luisteren omdat het niet naar een cursus kon, al een begrip”, zegt Mariëlle Bugel van Hondenschool Lingewaard in Huissen.