Veel extra doden door mijden zorg; ziekenhuizen krijgen minder doorverwijzingen hartklachten

Rijschool trekt spoor van ellende: ‘Hij verdwijnt regelmatig een poosje van de aardbodem’

14 mei ARNHEM/ NIJMEGEN - ,,Meneer de rijschoolhouder is met de noorderzon vertrokken. Of beter gezegd, met de zuiderzon. Hij zit in Afrika’’, zegt een buurvrouw van de Arnhemse eigenaar (31) van Rijschool Cosma, actief in de regio Arnhem en Nijmegen.