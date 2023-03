Veel lagere straf geëist voor import honderden kilo’s cocaïne na procesafspraken tussen OM en verdediging

Hoe de krant steeds meer een mevrouw werd: ‘Ik als rolmodel voor de jongste generaties? Zou mooi zijn’

Decennialang was het een mannenbolwerk, vooral in de journalistieke leiding. Maar tijden veranderen. Bij de Gelderlander werken nu 105 journalisten: 73 mannen en 32 vrouwen. Drie vrouwelijke journalisten over het vak en de krant, toen en nu.