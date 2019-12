Veel lof voor optreden Bruls tijdens boerenprotest in Nijmegen: ‘Duidelijke taal van de burgemeester’

Zo stond de ME al paraat om ingezet te worden.

Kwartier tijd om te vertrekken

In een video, die volop is gedeeld op Twitter, is te zien hoe Bruls met een politiejas aan in gesprek is met de actievoerende boeren. ,,U kunt begrijpen dat wij dit zo niet willen. Ik geef jullie de vrije keuze: binnen een kwartier kunnen jullie vertrekken, anders volgen er boetes”, zegt hij tegen de boeren.

Een van de boeren laat weten dat ze ‘niet à la minute’ het plein kunnen verlaten. Dat laat Bruls niet over zich heen gaan. ,,Als je hier à la minute kunt zijn, kun je ook à la minute weer gaan”, bijt hij van zich af. Bruls noemt de actie ‘schandelijk’ en denkt dat protesten als deze leiden tot minder sympathie voor de boeren. ,,Dit is niet de manier van protesteren. De opstelling van de boeren straalt uit: ‘Als ik mijn zin niet krijg, dan gaan we gewoon andere mensen pesten.’ Daar houden we hier niet van!”

‘Bruls is een held’

Volledig scherm Burgemeester Bruls (links, met politiejas) sommeert de actievoerende boeren direct te vertrekken. © Tom Hessels Op het videofragment, dat op Twitter is gedeeld, wordt massaal gereageerd in het voordeel van Bruls. ‘Respect’ en ‘burgemeester Bruls is een held’, klinkt het bijvoorbeeld. Twitteraars waarderen het vooral dat Bruls in heldere, concrete bewoordingen reageerde op de actievoerders. ‘Duidelijke taal van deze burgemeester’, schrijft iemand bijvoorbeeld, net zoals ‘meer burgervaders en politici zouden zo daadkrachtig moeten zijn'. En: ‘Zo concreet is het. Prima, burgemeester brigadier Bruls.’



Een ander vindt zelfs dat landelijke bestuurders de video, waarin Bruls de boeren toespreektn zouden moeten bekijken. Ook mensen die het normaal niet eens zijn met de burgemeester waarderen de actie, blijkt uit reacties. ‘Ik ben het nooit met hem eens, maar dit doet ‘ie goed', schrijft iemand bijvoorbeeld.



Slechts enkele - veelal anonieme - twitteraars zijn kritisch en schelden op ‘die enge socialist’, zoals de CDA-burgemeester door hen wordt genoemd.

Jas van de politie

Toen het protest op het Keizer Karelplein begon, zat de burgemeester in een raadsvergadering. Hij verliet meteen de vergadering om het protest te stoppen. Hij had op het Keizer Karelplein een jas van de politie aan, omdat hij bij het vertrek zijn jas vergeten was. Daarom leende hij een jas van een agent.



Zijn optreden had succes. Hoewel de boeren nog iets langer dan een kwartier op het Keizer Karelplein bleven, waren ze even na 19.00 uur vertrokken uit Nijmegen.