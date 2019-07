Veel onbegrip over sluiting veldje Nijmeegse basisschool: 'Dit hoort bij de school'

,,Moet dit nu echt verdwijnen?’’, verzucht Janneke Colsen nog maar eens.



Het is maandagmiddag, iets na twaalven, en de directeur van de Nijmeegse basisschool De Buut overziet van een afstandje hoe tientallen leerlingen op een sportveld bij de school een potje voetballen. Jongens, meisjes, alles door elkaar. Gemene deler: plezier.



Nog wel. Want het veldje - dat uitgerekend de afgelopen jaren volledig is opgeknapt - moet weg. Enkele omwonenden klaagden over de herrie tijdens de schoolpauzes.



Uit metingen van de omgevingsdienst bleek vervolgens dat de voetballende en hockeyende leerlingen op verschillende momenten van de dag de geluidsnormen fors overschrijden.



Vooral als er een doelpunt wordt gemaakt wil er nog wel eens een orkaan van geluid opgaan. Colsen: ,,Maar dit zijn kinderen die spelen. Hoort dat er niet een beetje bij?''

10.000 euro

Volledig scherm Met spandoeken uiten kinderen hun onvrede. © David van Haren De gemeente Nijmegen wil het veldje deze maand nog sluiten. Blijft het toch open, dan volgt een boete van 10.000 euro. Voor directeur Colsen kwam het voornemen als een donderslag bij heldere hemel.



,,Dit sportveld ligt hier al veertig jaar. Iedere dag sporten hier kinderen met veel plezier. Een sluiting van het veldje zou één groot drama voor ons zijn. Een ongelofelijk klap, net voor de zomervakantie.’’





De overlastdiscussie is niet nieuw. Al sinds de eerste bewoners het luxueuze appartementencomplex in Parc Margriet drie jaar geleden betrokken is er gedoe rond geluidsoverlast. Een verzoek om toen in te grijpen werd aanvankelijk afgewezen.



,,De bewoners hebben daarop een bezwaar ingediend en er zijn geluidsmetingen uitgevoerd. Het veldje zorgt voor een forse overschrijding van geluidsnormen, zo blijkt uit de geluidsmetingen’’, aldus een woordvoerster van de gemeente Nijmegen.

Activiteiten in de avond geschrapt

Daarop bestond geen andere mogelijkheid dan sluiting, vervolgt de woordvoerster: ,,Het schoolplein blijft overigens gewoon open. We gaan kijken of we elders in de buurt een locatie kunnen vinden voor het sportveldje.’’



Directeur Colsen zegt dat haar school de bewoners zoveel mogelijk tegemoet probeert te komen. ,,Zo hebben we alle activiteiten in de avond geschrapt en drukken we leerlingen op het hart dat ze met de buurt rekening moeten houden.’’

‘Geluid hoort erbij’

Op De Buut zitten zo'n tweehonderd leerlingen. Het veldje is tot 20.00 uur in de avond ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt. Zij hingen gisteren spandoeken op rondom het veldje met weinig verhullende teksten als ‘Geluid hoort erbij, daarom protesteren wij’.



De 12-jarige Jort zit in groep 8 van De Buut en neemt binnenkort afscheid van de school. ,,Maar ik woon hier ook in de straat en kom graag na schooltijd voetballen. Een sluiting zou ik ongelofelijk stom vinden: niet alleen voor mezelf, maar ook voor de kinderen in de lagere klassen.’’

De 12-jarige Saar (ook groep 8) is het daarmee eens. ,,We doen zoveel op dit veldje. We houden er bijvoorbeeld ook presentaties. Het hoort nu eenmaal bij de school.’’



De school onderzoekt de juridische mogelijkheden om een sluiting tegen te gaan. Mogelijk volgt op korte termijn een voorlopige voorziening bij de rechtbank.

Waarom zo'n drastische maatregel?

Nina Hueber woont in het aangrenzende appartementencomplex. ,,Dit is een actie van twee huishoudens en zeker niet van de Vereniging Van Eigenaren’’, zegt zij. ,,Die distantieert zich hiervan. Dit speelveld wordt niet alleen gebruikt door leerlingen. Ook bijvoorbeeld door oudere buurtbewoners met kleinkinderen.’’



Ze begrijpt niet waarom de gemeente grijpt naar zo'n drastische maatregel. ,,Er zijn toch andere oplossingen denkbaar? Geluidsisolatie, overleg.’’



Directeur Colsen is het daarmee eens. ,,Wij willen meedenken aan een oplossing. Maar een ontmanteling is écht onbespreekbaar.’’

