Veel rookontwikkeling bij brand in winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen

Bij deze temperatu­ren was de Nijmeegse Vierdaagse waarschijn­lijk afgelast

25 juli NIJMEGEN - Als de Vierdaagse deze week gewandeld had moeten worden, was de kans groot geweest dat de mars afgelast had moeten worden. Met een temperatuur van rond de 40 graden in de middaguren is het nauwelijks verantwoord om ruim 40.000 wandelaars over de Zevenheuvelenweg in Berg en Dal of de Via Gladiola te sturen.