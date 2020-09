Veel schade aan woning Nijmegen na nachtelijke brand, bewoners ongedeerd

Extra coronamaat­re­ge­len in Nijmegen niet nodig, zegt Bruls: ‘Aantal besmettin­gen stijgt niet’

17 september NIJMEGEN - Als het kabinet vrijdag voor sommige regio's met extra coronamaatregelen komt, dan is dat niet voor Nijmegen. Want hoewel de stad donker kleurt op de besmettingenkaart van het RIVM, is er geen reden om in te grijpen.