Veel strenger met oud en nieuw in Nijmegen

NIJMEGEN - Wetteloosheid en chaos heersten in de nacht van oud op nieuw en burgemeester Hubert Bruls is er helemaal klaar mee . De Nijmeegse politiek steunt hem. Het wordt tijd voor veel strengere maatregelen rond de viering van oud en nieuw, misschien wel een totaalverbod op vuurwerk of een meldingsplicht op oudjaarsdag voor vandalen die een jaar eerder de fout in gingen.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad steunt burgemeester Hubert Bruls, blijkt uit rondvraag door De Gelderlander. Bruls zei dat het niet langer verantwoord is de jaarwisseling te vieren zoals het nu gebeurt. Ook vertegenwoordigers van vrijwel alle grote partijen vinden dat het tijd is om nu door te pakken, om te voorkomen dat tijdens oud en nieuw van 2019 op 2020 opnieuw veel schade, overlast en gevaarlijke situaties ontstaan.

,,We steunen we hem”, zegt fractievoorzitter April Ranshuijsen van GroenLinks. Zij pleitte enkele weken geleden voor het instellen van zones in de stad waar vuurwerk mag afgestoken mag worden. Elders zou het dan verboden zijn. ,,Maar we realiseren ons dat het niet in één jaar geregeld kan worden.”

Meldplicht

Ook raadslid Jean Paul Broeren van Stadspartij DNF, een verklaard liefhebber van vuurwerk, vindt dat het zo niet langer kan. ,,Zo’n vijftig of honderd mafketels verpesten het voor iedereen. Een totaalverbod op vuurwerk werkt alleen als dat landelijk gebeurt. Het probleem is niet het vuurwerk, er wordt ook meer gevochten in de stad en er worden bushokjes vernield. Ik heb ook twijfels over het instellen van vuurwerkvrije zones: dan verplaats je de problemen. Misschien moeten we wel naar een meldplicht, zoals bij voetbalwedstrijden, voor mensen die eerder opgepakt zijn.”

Ook voor VVD-woordvoerder Dennis Walraven is een verbod geen optie. ,,Wij denken eerder aan meer politie en meer andere opsporingsambtenaren, die ook beter uitgerust moeten zijn. Bijvoorbeeld met bodycams.” SP-fractievoorzitter Hans van Hooft denkt dat er in Nijmegen een meerderheid te vinden is voor een verbod. ,,Maar het werkt alleen als het landelijk wordt ingesteld. Wel mogen verkopen en niet mogen afschieten is raar.” PvdA-leider Ammar Selman was vorig jaar tijdens oud en nieuw bij familie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar vuurwerk verboden is. ,,Ze hebben daar centrale lichtshows en vuurwerkshows. dat werkt prima: iedereen gaat er naartoe. Ik vind dat we alle opties open moeten houden, ook een totaalverbod.”

,,We moeten doen wat werkt’’, vindt D66-fractievoorzitter Tobias van Elferen. ,,Ik wil eerst de evaluatie afwachten van de vuurwerkvrije zones. In principe zijn we als liberalen niet meteen voor een verbod.”