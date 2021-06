Veel te weinig personeel in de Nijmeegse horeca: ondernemers vallen nu zelfs terug op familie

Zeldzame ralreiger voor vierde keer ooit in omgeving Nijmegen gespot: ‘Hij heeft een punkachti­ge verentooi’

16:18 NIJMEGEN/ OOIJ - Woensdagochtend is voor de vierde keer ooit in Nijmegen en omstreken een ralreiger gezien. De zeldzame reiger is gespot in het drassige land van de Oude Waal in Ooij.