Veel ziekenhuispersoneel valt voorlopig buiten de boot door te weinig vaccins: ‘Maar dat snappen ze’

UPDATE | VIDEO Dode bij schietpar­tij in woning Nijmegen; zoektocht naar man die kort na incident wegreed bij ‘aso-flat’

6 januari NIJMEGEN - Een man is dinsdagmiddag met een vuurwapen doodgeschoten in een appartement in de Nijmeegse wijk Lankforst. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.