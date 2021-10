Veertig jaar geleden verscheen het eerste boek van Thomas Verbogt: ‘Ik móest wel schrijver worden’

Hij kon niet anders dan schrijver worden, is een gedachte die zich halverwege het gesprek opdringt. ,,Wat grappig dat je dit zegt”, reageert schrijver en columnist Thomas Verbogt. ,,Maar ik denk ook dat het zo is. Voor een ander beroep, had ik niet gedeugd.” We hebben het over de enorme binnenwereld die hij met zich meedraagt. Alledaagse voorvallen roepen levendige verhalen en herinneringen in hem op die dan vaak weer een rol spelen in een roman of column. ,,Ook de kleinste dingen hebben betekenis”, vindt hij. Met zo’n hoofd en levenshouding is een praktisch vak waarschijnlijk erg lastig.