Veldslag om thuishulpen van failliet Vérian

Kinderen missen concert HGO door staking meesters en juffen

22:20 NIJMEGEN - Doordat hun juffen en meesters gaan staken, lopen zo'n 900 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de basisscholen in Nijmegen woensdag een bijzonder concert in de Vereeniging mis. Gepland waren twee voorstellingen van 'Broer', een 'meedoe-schoolconcert' van Het Gelders Orkest, in samenwerking met Theater Sonnevanck.