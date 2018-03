Verbazing in de Wolfskuil over verschillen in woningwaarde

NIJMEGEN - Bewoners in de Nijmeegse wijk Wolfskuil zijn verbaasd over de grote verschillen in de waardestijging van hun woningen. Terwijl het in de praktijk om dezelfde type huizen gaat. Het verschil zit alleen in 'wie de eigenaar is'. Door de hogere prijs betalen de eigenaren ook fors meer ozb-belasting (onroerend zaakbelasting) aan Nijmegen.

Particuliere woningenbezitters hebben dit jaar te maken gekregen met een waardestijging van circa 15 procent, maar de huurhuizen van Portaal in dezelfde straten zijn in waarde gelijk gebleven of zelfs licht gedaald. En het is niet voor het eerst dat dit gebeurd, volgens de bewoners. Ook in eerdere jaren stegen de prijzen van de particuliere woningen meer.

Prijsverschillen

Ewout van Grondelle, eigenaar van een woning aan de Distelstraat, snapt helemaal niets van de prijsverschillen. Hij heeft een kleine 500 woningen in de Wolfskuil bekeken en met elkaar vergeleken via het zogeheten woz-loket. Qua type verschillen ze nauwelijks van elkaar. Het zijn allemaal woningen die ooit door Portaal zijn gebouwd. In de afgelopen tien jaar heeft Portaal echter een deel van haar bezit verkocht

Afwijkingen

Van Grondelle woont zelf ook in een voormalige Portaalwoning, zoals de meeste andere particuliere woningeigenaren in de wijk. Juist omdat het om oude Portaalwoningen gaat, snapt Van Grondelle niets van de verschillen in de waardestijging in de afgelopen jaren. Het gaat soms om afwijkingen oplopend van 40.000 tot 74.000 euro.

Gelijk beoordelen

Van Grondelle benadrukt dat de wet verplicht dat huur- en koopwoningen op dezelfde wijze beoordeeld moeten worden voor de woz-waarde. De verschillen moeten objectief verklaarbaar zijn. ,,Zelf heb ik mijn keuken, badkamer en cv-ketel vernieuwd na de overname van de woning van Portaal. Extra isolatie moet nog gebeuren. Ik snap een prijsverschil van 20.000 euro gezien mijn investering, maar meer dan 70.000 euro, dat vind ik moeilijk te verklaren."

Van Grondelle heeft de gemeente afgelopen weken enkele malen benaderd. Antwoorden zijn tot nu toe uitgebleven. Hij vraagt zich af of Portaal ' soms afspraken heeft gemaakt met de gemeente over de waarde'. Het is hem in ieder geval opgevallen dat voor de waardebepaling van de Portaalhuizen huurwoningen in Waterkwartier als referentie dienen. ,,Onze koophuizen worden vergeleken met woningen in de Wolfskuil."

Actie