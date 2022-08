Verbazing over communicatie rond bouwplan Graafseweg in Nijmegen: ‘Gaat niet voor het eerst mis’

Campergesprekken Snoeiharde metal op een festival helpt Lisa Westerveld na hard werken: ‘Wat mij betreft gaat het feest oneindig door’

In de rubriek Campergesprekken haalt Dirk Lotgerink illustere personen uit de regio uit hun comfortzone om ze te interviewen in zijn oude camper. Vandaag stapt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (40) in. Een gesprek vanaf camping de Weijde Blick in Persingen over metalmuziek, tot rust komen op festivals en maatschappelijke betrokkenheid.

14 augustus