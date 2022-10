Verbazing over nieuwe opvang asielzoekers: die manege was toch onveilig?

NIJMEGEN - Bij hockeyers van NMHC Nijmegen heerst verbazing over het aanwijzen van de manege aan de d’Almarasweg voor de opvang van asielzoekers. In de voormalige rijhal speelden de sporters negen jaar in de winter zaalhockey.