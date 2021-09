Verbijstering en woede over ‘lelijke taal’ van Bruls over café Moeke en Oubaha: ‘Zeer ongepast’

Wc’s van Hema in WC Dukenburg op slot: ‘Geen toiletjuf­frouw om de boel schoon te houden’

29 september NIJMEGEN - De toiletten van de Hema in Winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen zijn gesloten. Wie hoge nood heeft tijdens het winkelen of bij een bezoek aan het restaurant wordt verwezen naar andere wc's in het winkelcentrum. Waarom? ,,We kunnen geen toiletjuffrouw vinden die de boel kan schoonhouden”, laat een woordvoerder van Hema Nederland weten.