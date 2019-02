Ooggetuigen spraken van een heftig tafereel. Medewerkers van de ambulance liepen met tranen in de ogen de flatwoning uit, zo klinkt het. Over de toedracht is nog niet veel bekend, hoewel het in de buurt gonst van de geruchten. De politie belooft in de loop van woensdag met meer informatie naar buiten te treden.



Ondertussen is de entree rondom de flatwoning met politielinten afgezet en doet de recherche nog steeds onderzoek. Het trekt veel bekijk van buurtbewoners, die inmiddels nergens meer van opkijken: ,,Vorig najaar hadden we die schietpartij in Heseveld, en nu dit weer", zegt Marie-José Janssen, terwijl ze van een afstandje de crime scene gadeslaat. ,,Het begint hier steeds meer een getto te worden.”