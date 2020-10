Verbod op afsteken vuurwerk in Nijmegen wankelt: 'Een boete? Stap dan naar de rechter'

Leerlingen Dominicus pauzeren voorlopig in enorme tent, mét verwarming

4 oktober NIJMEGEN - Een tent van 225 vierkante meter als extra pauzeruimte is zaterdag neergezet voor leerlingen van het Dominicus College in Nijmegen. Het enorme gevaarte kan 300 tot 350 van de in totaal 1000 leerlingen herbergen en moet de school wat meer coronaproof maken.