Verbod op ballonnen op komst in Nijmegen

Verschrikkelijk vervuilend

,,In steeds meer gemeenten in Nederland geldt al een verbod op het oplaten van ballonnen”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter April Ranshuijsen. In Gelderland gingen onder meer Renkum en de Oude IJsselstreek recentelijk over tot een ban. Nijmegen moet zich als voormalig Green Capital spoedig in dat rijtje voegen, vervolgt Ranshuijsen. ,,Plastic is verschrikkelijk vervuilend. Was het voorheen vooral een probleem van oceanen, inmiddels komt het steeds dichterbij en raken ook de stranden van de Noordzee en de Waal vervuild. Het oplaten van ballonnen is simpelweg niet meer van deze tijd.”



Volgens de twee partijen zijn biologisch afbreekbare ballonnen geen goed alternatief: ook die ballonnen doen er jaren over voordat ze zijn verteerd en kunnen in de tussentijd veel schade aanrichten aan de natuur, zo klinkt het.