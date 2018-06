Verbouwing achtste Praxis City verloopt snel: dinsdag open in centrum Nijmegen

Praxis City is alles behalve een alledaagse, traditionele bouwmarkt. Zo kan je er geen zware boormachines kopen, maar wel zelf je planken zagen. In andere steden bleek de kleinschalige en a-typische bouwmarkt al een gouden greep te zijn, zegt het bedrijf.

De mini-bouwmarkt opent in het pand waar tot voor kort de Kijkshop zat gevestigd. Het is landelijk de achtste vestiging van Praxis City, vertelt algemeen Praxis-directeur Joost de Beijer. ,,Nijmegen stond al een behoorlijke tijd op ons lijstje. De afgelopen twee jaar zijn we naarstig op zoek geweest naar een geschikte locatie. We wilden een plek in het centrum, waar veel passanten voorbij komen en die toch goed bereikbaar is. Toen het pand van de Kijkshop aan de Bisschop Hamerstraat vrijkwam, hebben we meteen toegeslagen. Het pas perfect in het concept van Praxis City."

Verf en ijzerwaren

De nieuw te openen stadswinkel, waar zo'n 7.000 verschillende producten in de schappen liggen, is met een winkeloppervlak van 350 vierkante meter tien keer kleiner dan de reguliere Praxis in Nijmegen-west. ,,Met het assortiment is het dan ook een kwestie van keuzes maken", vervolgt De Beijer. ,,We richten ons bij Praxis City vooral op verf en ijzerwaren. Kleine en praktische dingen, ideaal voor de doe-het-zelver die even snel een klusje moet doen."

Gereedschappen huren

Die kan bij de stadswinkel ook gereedschappen huren of in de zogenaamde maakplaats zelf gaan knutselen aan de werkbank. Ook komt een sleutel- en naamplaatservice en kunnen klanten ter plekke verf laten mengen. Extra's die het concept van Praxis City in andere steden al tot een succes maakten. Dat zal in een studentenstad als Nijmegen niet anders zijn, vermoedt De Beijer. ,,Tijdens de verbouwing trokken we al veel bekijks. Ik ben ervan overtuigd dat we hier gaan slagen."