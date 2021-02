Verdachte (27) van poging tot moord op Nijmegenaar (38) op Graafseweg moet naar Pieter Baan Centrum

video Man neergesto­ken langs de Graafseweg in Nijmegen, politie zet bosjes af met lint

28 augustus NIJMEGEN - Langs de Graafseweg in Nijmegen is een man neergestoken. Volgens omstanders zou hij twee keer zijn geraakt met een steekwapen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend is de dader voortvluchtig.