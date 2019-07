Verdachte (32) opgepakt voor dood Pool in Nijmegen

De verdachte blijkt zaterdagavond al te zijn aangehouden in Rotterdam. De politie heeft inmiddels met zekerheid vastgesteld dat de Pool door een misdrijf om het leven is gekomen. Volgens meerdere bronnen is de man bij een ruzie doodgeslagen.

Zijn lichaam is zaterdag aangetroffen in een bosje langs de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen, waar daklozen in een tentenkampje verbleven. De Pool zou een tijd in dood een onbeheerde tent hebben gelegen en daarna door de tenteigenaar, die was teruggekeerd, naar de bossages zijn gesleept.



Rechercheurs zoeken getuigen die tussen donderdagavond en zaterdag personen op die plek hebben gezien. Ook zoekt de politie een vrouw die in de week voor het misdrijf met het slachtoffer is opgetrokken. Het slachtoffer is vermoedelijk begin juli met deze vrouw van België naar Nederland gereisd.