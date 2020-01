Verdachte aangehouden voor nachtelijke branden in Nijmegen

Nijmegen legt pleegou­ders in de watten met een ‘pleegzorg­com­pli­ment’

8:52 NIJMEGEN - Pleegouders in Nijmegen kunnen binnenkort rekenen op een symbolisch bedankje van de gemeente Nijmegen. In navolging van het mantelzorgcompliment introduceert de gemeente een pleegzorgcompliment. Het is onderdeel van een breder offensief om pleegouders extra ondersteuning te bieden.