Verdachte gewapende overval Jumbo Nijmegen aangehouden, politie nog op zoek naar mededader

Beelden openbaar gemaakt

In een poging de twee snel op te kunnen pakken, verspreidde de politie een dag na de overval bewakingsbeelden. Daarop waren beide daders duidelijk herkenbaar in beeld.



‘Inmiddels is er goed nieuws te melden’, schrijft de politie nu op haar Facebookpagina. ‘Afgelopen woensdag kon een van de verdachten worden aangehouden.’



Omdat het onderzoek naar de tweede verdachte nog in volle gang is, zijn de beelden van hem nogmaals gedeeld. Mensen die de man herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844 of via het tipformulier van de politie. ‘Ook als je meer informatie hebt over deze overval en je nog niet met de politie hebt gesproken, spreken we je graag’, aldus de politie.