Justitie denkt dat Van der Z. in opdracht handelde, maar vooralsnog is niet duidelijk wie hem de opdracht gaf. De politie houdt er rekening mee dat er meer mensen betrokken waren bij de dood van Baum.



In de loop van het onderzoek kwam Van der Z. in beeld. De man, die naar nu blijkt uit de regio Nijmegen komt, werd begin oktober in Maarsbergen opgepakt in een onderzoek naar brandstichtingen en een explosie in de omgeving van Oss. Daarvoor zat hij vast in Middelburg. In de cel is hij voor de liquidatie aangehouden.



De moord lijkt een afrekening in het criminele milieu. Het slachtoffer werd in 2014 veroordeeld voor bedreiging van een wethouder vanwege een conflict over een standplaats op het woonwagenkamp in Nistelrode. Enkele maanden later vond de politie bij zijn autosloperij in Oss een vuurwapen en munitie.