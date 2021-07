Verdachte van moordpoging op therapeuten gaat door het lint in rechtbank: ‘Jij moet niet mijn moeder erbij halen’

Het antwoord is aan de meervoudige kamer van de Zutphense rechtbank, die donderdag de strafzaak tegen de in Paramaribo geboren man behandelde.

Intensief cannabisgebruik

Zowel de raadsman van de verdachte als de officier van justitie zei in elk geval geen heil te zien in een gevangenisstraf. Vanwege een persoonlijkheidsstoornis, mogelijk als gevolg van intensief cannabisgebruik, staat de verdachte bijna al sinds zijn komst naar Nederland in 2008 te boek als gevaarlijk, onvoorspelbaar en wraakzuchtig.

De verdachte liet zich donderdag voor het eerst uit over de aanklacht tegen hem. Bij de politie had hij steeds gezwegen. Hij was naar eigen zeggen boos geworden over het feit dat de sociotherapeuten in de Pompekliniek van plan waren hem zonder overleg over te plaatsen naar een andere groep.