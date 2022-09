Verdachte van overval op Nijmeegse Aldi is man uit Neder-Betuwe (29); hij zit nog altijd vast

UPDATENIJMEGEN - De man die zaterdag is aangehouden na de overval op een Aldi in Nijmegen blijkt een 29-jarige inwoner van de gemeente Neder-Betuwe te zijn. De verdachte zit nog altijd vast.

De overval vond zaterdagochtend rond 07.30 uur plaats bij de supermarkt aan de Kanunnik Mijlinckstraat in de Nijmeegse wijk Brakkenstein. Ongeveer een half uur voor de winkel daadwerkelijk open zou gaan. Later die ochtend werd de verdachte aangehouden en vonden agenten de buit, of in ieder geval een deel daarvan, terug.

Onderzoek in volle gang

Tijdens de overval zijn medewerkers bedreigd met een wapen. Zij hebben hun belager uiteindelijk een geldbedrag meegegeven. Over de hoogte van het bedrag en het soort wapen kan de politie vooralsnog niets zeggen.

,,We zullen meer communiceren als er iets te melden valt, maar het onderzoek is nog in volle gang. We kunnen daar op dit moment nog geen verdere details over delen”, zo laat een woordvoerder weten.

Opvallend gedrag

De politie zit zelf ook nog met vragen. Zo is de vraag of de Aldi-overvaller alleen handelde. In de speurtocht naar antwoorden, liet de politie eerder al weten graag met getuigen te spreken. ,,Misschien is het opgevallen dat iemand zich opvallend gedroeg in de buurt van de supermarkt nog voordat deze open was.”

Bij de overval zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Na het incident zou wel een supermarktmedewerker op enkele tientallen meters van de Aldi zijn aangetroffen, zo meldde een ooggetuige. De woordvoerder kan daar niets over zeggen.

Winkel gesloten

De Aldi is zaterdag na het incident een tijd gesloten geweest. Agenten deden in en om de supermarkt onderzoek en medewerkers werden opgevangen. Later op de middag opende de winkel gewoon weer haar deuren.