Verdachte zit nog vast na steekpartij in Nijmegen, andere man is vrij

updateNIJMEGEN - Een 48-jarige man uit Nijmegen zit nog vast voor de steekpartij zondagavond aan de Van Peltlaan in Nijmegen. De andere verdachte die op dezelfde avond als het incident nog werd aangehouden, is kort na zijn aanhouding vrijgelaten. Hij bleek niets te maken te hebben met de steekpartij, waarbij een 46-jarige Nijmegenaar lichtgewond raakte.

De verdachte ging er na het steekincident, even na 21.30 uur, meteen vandoor. Omdat de politie zijn vermoedelijke verblijfplaats wist, gingen zij direct naar de Rentmeesterhof. Andere agenten bleven bij het slachtoffer. In de woning aan de Rentmeesterhof waren op het moment dat de politie arriveerde twee mannen aanwezig. Onduidelijk was op dat moment wie de verdachte was, dus werden beiden opgepakt.

Uit onderzoek bleek al gauw dat een van de twee er niets mee te maken had. Hij werd daarom vrijgelaten. De verdachte wordt gehoord over het incident. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel is hij aan zijn verwondingen behandeld.

Geschreeuw

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse bij de plaats waar het incident plaatsvond. Ook vloog er een tijdlang een politiehelikopter boven Nijmegen. Volgens een omwonende ging de aanhouding bij de Rentmeesterhof met een hoop geschreeuw gepaard: ,,De politie had er de handen vol aan. De man maakte een behoorlijk verwarde indruk.”