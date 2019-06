Verdachten brute groepsafpersing Ewijkse vrienden in Nijmegen komen met heel andere versie

EWIJK/NIJMEGEN - De twee verdachten van de brute groepsafpersing op nieuwjaarsdag in Nijmegen komen beiden met een heel ander verhaal over wat er is gebeurd. De een zegt er niets mee te maken te hebben, de ander wilde alleen maar behulpzaam zijn.

Het zijn de verklaringen van de twee verdachten tegenover die van de vijf slachtoffers. De vijf vrienden uit Ewijk zouden in de vroege uren van nieuwjaarsdag in Nijmegen het slachtoffer zijn geworden van een groepsontvoering waarbij ze gedwongen werden hun rekening te plunderen. Maar was het zo'n heftig, brutaal en zelden vertoond misdrijf, zoals de politie zegt?

Stomdronken uit de kroeg

De twee verdachten die vastzitten, de 23 jarige R.H. en de 26-jarige N.S. komen ieder met een heel eigen versie van het gebeuren. S. bijvoorbeeld wilde alleen maar 'behulpzaam’ zijn, zegt zijn advocaat Maarten Verlaan. ,,Hij gaf een van de vijf vrienden die stomdronken uit een kroeg in Nijmegen strompelde een lift naar huis.”

Hij liet zich voor die lift wel 520 euro betalen, die het slachtoffer gedwongen werd te pinnen. Toen hij hem thuis afzette werden ook de andere vier vrienden meegenomen naar de pinautomaat om geld te pinnen, als vergoeding voor bloedvlekken die de eerste vriend had gemaakt in de auto en op de kleding van S.

Drugsdealers

De tweede verdachte H. had altijd gezwegen, maar deed vrijdag tijdens de pro forma zitting bij de rechtbank in Zutphen een boekje open. Hij is namelijk volledig onschuldig, verklaarde hij. Dat de politie zijn telefoon en auto traceerde bij het delict is heel goed verklaarbaar.

,,Wij drugsdealers wisselen voortdurend telefoons en auto's uit. Ik was er niet bij die 1 januari, ik was op een feest in Waalhalla. Ik weet wie er wel bij was, maar dat zeg ik niet. Ik wil geen verrader zijn. Straks moet ik weer terug naar dat groepje in Nijmegen, dan moet je niet als verrader te boek staan.”