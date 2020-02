Verdachten woningovervallen ‘Help’-briefje en goudstaven nog zeker vast tot zomer

Into the Fik vanwege hoogwater verplaatst naar Ho­nig-ter­rein

14:42 NIJMEGEN - Het Bevrijdingsvuur Into the Fik dat tijdens festival Into the Future zou branden op stadseiland Veur-Lent wordt verplaatst naar het Honig-terrein in Nijmegen. Komend weekeinde wordt hoogwater verwacht, waardoor het eiland kan onderlopen. Ook de afsluiting zondag is verplaatst naar de parkeerplaats bij het Honig-terrein.