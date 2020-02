Verdachten xtc-lab in Nijmegen horen celstraffen tot vier jaar tegen zich eisen

Omgekomen Nijmeegse studente geëerd met carnavals­lied: ‘Myrna hield van een feestje’

13:50 NIJMEGEN/ DEN BOSCH - De verslagenheid is onverminderd groot bij het gezin Reinhard uit Den Bosch. In juni kwam de jongste dochter Myrna op 24-jarige leeftijd plotseling om het leven tijdens een reis in Vietnam.