Verdronken vluchtelingen krijgen gedenkplek aan de Waalkade

Ineens zit er een zeldzame Groenland­se giervalk op Ria’s tuinbank: ‘Wat een mooie verrassing’

12 mei NIJMEGEN - Het was een bijzondere ochtend voor de Nijmeegse Ria Geurts. Bij het openen van de gordijnen van haar woning aan de Oude Haven in Nijmegen stond ze dinsdag oog in oog met een wel heel bijzondere roofvogel. Een zeldzame Groenlandse giervalk, ontdekte ze. Na het voeren van een stukje rauw vlees was de roofvogel tevreden.