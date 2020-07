Verdubbeling aantal asielzoekers in juni, IND start race tegen de klok

NIJMEGEN - De toestroom van asielzoekers is in de maand juni verdubbeld. Bij immigratiedienst IND liggen nu zóveel aanvragen dat een speciale groep in het leven is geroepen om 14.000 aanvragen die al voor 1 april zijn gedaan nog dit jaar weg te werken. Nieuwe vluchtelingen moeten tot wel een jaar wachten eer hun verzoek in behandeling wordt genomen.

In juni meldden zich 888 vluchtelingen bij de IND, in mei waren dat er minder de helft: 414. De instroom van vluchtelingen daalde als gevolg van de coronacrisis: in april kwamen er maar 441, terwijl in februari nog meer dan 2000 asielaanvragen binnenkwamen.

De toestroom is al met al zó groot dat bijvoorbeeld het azc in het centrum van Nijmegen gaat uitbreiden. En dat de IND met een enorme inhaalrace aan de slag moet en de zaken zich opstapelen.

,,Met de invoering van de intelligente lockdown in maart is een aanzienlijk deel van het asielproces tijdelijk stil komen te liggen’’, verklaart woordvoerder Charlotte Hees van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. ,,Met name het niet kunnen horen van de vreemdeling, wat noodzakelijk is om te beslissen op een asielverzoek, heeft ervoor gezorgd dat zaken stil kwamen te liggen.’’

Verhoren op afstand

De IND heeft inmiddels veel van de werkzaamheden, waar nodig aangepast, weer voortgezet. Zo vinden de verhoren inmiddels weer plaats, zoals via telehoren. Bij die laatste methode worden vraagtekens geplaatst door Vluchtelingenwerk, die vreest dat door het gebrek aan inzicht in cruciale non-verbale communicatie veel informatie wegvalt: bij vluchtelingen met bijvoorbeeld trauma’s is bij confronterende vragen de lichaamstaal vaak cruciaal om goed inzicht te krijgen in hun situatie. Volgens de IND vinden waar mogelijk er ook weer fysieke verhoren plaats.

De asielregels schrijven voor dat een aanvraag binnen zes maanden in behandeling worden genomen, maar die termijn kan voor alle aanvragen van na 1 april met zes maanden verlengd worden, zo is recent besloten. Ook is een 'taskforce’ opgericht die er voor moet gaan zorgen dat alle asielaanvragen van voor die datum nog voor het eind van het jaar behandeld worden.

Probleem voor de IND is ook dat de vluchtelingen die geen verblijfsstatus krijgen vaak nog niet terug kunnen naar de plek waar ze vandaan komen. Dat heeft alles te maken met de nog immer geldende beperkingen in het vluchtverkeer vanwege corona. De asielzoekers die naar Nederland komen, komen met name uit landen als Syrië, Algerije, Marokko en Nigeria.