Vergeet de fossiele walm: als dit treintje terugkeert naar Nijmegen rijdt ie elektrisch

Vele Nijmegenaren zijn ermee opgegroeid: jarenlang reed er een stoomtreintje door het Goffertpark. Je stapte in een groen-zwart-rode wagon en gleed slingerend onder een pluimpje stoom langs de heesters en over de paden door het park. In 2012 kwam daar een eind aan toen het treintje verkocht werd aan een Zweeds pretpark. Liefhebbers uit Nijmegen zamelden geld in en Stoomgroep de Goffert kocht het treintje in 2019 terug. Het staat in een stalling in Nieuw-Vennep.